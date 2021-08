Foi,foi: Vleis vot…

Ut is gemakkelijk um un dier de schuld te geven. Hee kan zich toch niet verweren. Zo ok in ut volgende verhaaltjen. Un koe mos melk wörden, un kalf mos kriegen dus. Ja, zo nuump te dat. De boer was d’r al un tiedjen mee bezig ewes, maar ut ging niet goed. Ut kalf lag niet goed of d’r was wat anders an de hand. Ut schoat niet op. Met ut èten mos dus ewacht wörden totdat de veearts d’r was ewes. De potten en pannen die de boerinne al op toafel had ezet wörden weer op ut fornuus ezet. Doar kon ut goed warm blieven. De schale met vleis bleef op de toafel staon en worden met un bord onder edek.

De veearts was d’r rap. Doar stond hee um bekend. A’j um riepen was hee d’r direct. Hee mos wel effen ander grij (kleding) andoen, want ut was altied un smerige klus. Ut gezin vertrok noa de deele want um noe in de kamer te blieven as de veesarts zich umme kleden is, nee dat heurt niet. In die tied keken de luu nog hoge an tegen de huus- en veearts.

Ut duren wel wat lange veurdat de veearts kloar was. Hee had ezeen dat d’r onder ut bord in de schale was lekkers stond. Dat zag d’r verduld lekker uut. Hee d’r mee an ut pruuven. Ut ene stuk noa de ander smikkelen hee noa binnen toe. Dat had de boerinne goed ebakken. Doar kon zien vrouw nog un veurbeeld an nemmen. Hee kon d’r niet afblieven en toen de schale leug was ging hee noa de dèèle toe om de koe te helpen. De veearts had d’r flink wark an en kreeg doar hulpe bie van de boer en zien zoon. Maar ut ging noe allemoal goed. D’r kwam un best veerskalf(vrouwelijk) op de wereld woar de boer best tevreden mee was. Hee feliciteren de boer d’r mee en toen ging hee de handen wassen en weer noa de keuken um zich weer umme te kleden.

Effen later was hee kloar. Hee groeten de boer en zien gezin en ging deur de achterdeure noa zien auto toe. Hee kon eigenlijk zien lachen niet loaten. Wat zollen ze straks opkieken as ze in de keuken tot de ontdekking kwamen dat alle vleis op was.

De boer bracht ut kalf in ut hok dat doarveur bestemd was en ging noa de keuken. Hee had ondertussen wel flink honger ekregen. Un bonke vleis zol um zeker noe wel smaken. Dat had hee ok wel verdiend noa zo’n zwoar karwei. Maar ut liep anders af. De boerin kwam de boer al tegen en keek wel un bitjen bedremmeld. “Noe hef de hond toch al ut vleis uut de schale egeten”, zei ze, “wat un rotbeest toch. Noe mot wiele ut zonder doen”.

Dat de veearts de schuldigen was kwam niet in hun op. De hond hef wel flink moppers ekregen maar ut stomme dier kon d’r niks an doen. Hee keek wel schuldig, ut stomme dier.

Ut hef un beste tied eduurd veurdat de woarheid via, via noa boaven is ekommen. De hond kreeg toen un extra worstjen um ut weer un bitjen goed te maken….

Goed goan,

Martien, de Platschriever uut Loenen

‘Wie un ander de wach an wil zeggen, mot zichzelf goed kennen’