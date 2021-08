Foi,foi: De verloting

Woar is de tied ebleven dat in de fabrieken de luu nog effen onder warktied bie mekaar konden proaten en un geintje uuthalen. Dat kon vrogger allemoal. Noe mot alles rap, rap goan. De machines nemp steeds meer zwoar wark van de mannen oaver, maar ze mot wel goed uutkieken, anders geet ut kats verkeerd. Noe nog wordt d’r nog mooie verhalen verteld oaver die goeie ouwe tied, woar ut wel hard warken was, maar veul meer gezelligheid.

Pas elejen heuren ik nog zo’n verhaal. Ut schient echt gebeurd te wèzen, want ik heuren ut van un old directeur van die fabriek. Onder de schaft zaten ze altied gezellig bie mekare in de kantine of argens woar un goeie plekke was um wat bie te proaten. Soms ok un kaartjen leggen, dat kon allemoal. Maar ut verhaal geet dit keer oaver Piet, die zien moatjes mooi te pakken had. Eigenlijk deed hee niks verkeerd. Hee was alleen un heel uutgesloapen mannetje, die wat slims had bedacht.

Op ut wark wörden vake mee edoan met verlotingen. Veul mannen waren lid van un club die un verloting hield. Un sportvereniging, zangkoor, muziek of wat anders. Meestal deden ze mee. Och ut was veur ut goeie doel. Piet deed ok altied mee en won vake ok wat. Maar noe had hee zelf wat bedacht. Hee zei op un dag tegen zien moatjes: “Ule heb zo vake loten van iedereen ekocb. Dat is mooi, want ut geld kunt ule ok best anders gebruuken. Dat kan ik best waarderen. Kiek ik kan mien goed redden. Ik heb un arfenis ehad. Deurumme wil ik un veurstel doen. Ik wil veur ule mien loon beschikbaar stellen veur un verloting. De winnaar krig mien loon. Dat is toch mooi da’j zo zeuventig gulden kunt verdienen. De loten kost maar vieftig cent en zo ko’j, a’j d’r un paar nemp, mooi wat winnen.” Nou dat idee van Piet vonden de keerls prachtig. Toch mooi dat Piet dat zo deed. Ja, bienoa iedereen wol wel meedoen. Hee verkoch un bult loten en de winnaar was d’r bar blie mee. De keerls vond un hartstikke mooi.

De verlotingen gingen achtermekaar deur. Piet had ut d’r maar druk mee. Goed verdienen. Maar d’r kwam un kink in de kabel. Ut verkopen van de loten wörden ok ezeen deur de bazen. Eerst vonden ze dat niet zo arg, maar toen ut an de lopende band ging, staken ze d’r un stoksien veur. As ut noe nog veur un goed doel was, allee, maar Piet stoppen dat in eigen zak. Want wat bleek noe? Piet verkocht gien honderd lootjes, maar veul meer, soms wel veur meer dan honderd gulden. Hee maken zo un mooie winst. De keerls in de hal konden d’r niks van zeggen, maar ze hadden noe wel deur dat Piet niet zo royaal was as hee zich wel veurdeed. Hee deed krek of hee zien loon maar zo weggaf, maar hee verdienen d’r juust un bult an. Hee kreeg van de leiding un verbod. Ut mocht niet meer. Bar jammer, ut was zo mooi gemakkelijk verdiend. Ja en ut is ok nog altied zo: met handel ku’j meer verdienen dan met hard warken. Dat wisten ze toen ok al.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Gevouwen handen bint bèter dan gebalde vuusten