Foi, Foi: Mooie meid

A’j op vakantie in ut buutenland bint, kan oe van alles gebeuren. Mooi en minder mooie dingen. Heel wat luu heb dat in de afgelopen joaren mee emaak. A’j in un vremde streek bint, kan ut nog wel is gebeuren da’j verdwaalt. Alle stroatjes liek zo op mekare en zuuk dan maar uut welke a’j mot hebben.

Ik heuren un stark verhaal dat hier toch effen verteld mot wörden. Ut geet oaver un echtpaar uut disse streek die ut een ander meemaken op vakantie. Zoals veurige joaren ging un echtpaar, ik nuum ze Jan en Riek, weer op vakantie noa Oostenriek. Ze vonden dat un bar mooie streek en leuke gezellige mensen. Fijn um op vakantie te goan. Umdat ze hier al verschillende keren waren ewes, hadden ze al heel wat vrienden emaak. Met verscheien hadden ze un goeie band. Ieder joar as ze hier waren bezochen ze de luu. Ok dat joar ging de reis doar hen. Alles ging mooi vlot. Un goei reis en de kamer in ut hotel was prima. En natuurlijk fijne luu van ut hotel.

Elke dag maken ze samen un wandeling, maar enkele keren ging Jan d’r alleen op uut um de umgeving te verkennen. Op un dag wörden hee opens in de winkelstroate anesproaken bie zien veurnaam. Jan keek umme en zag töt zien grote verwondering dat ut Willem uut zien darp was. D’r worden un proatjen emaak. Willem vroeg weurumme hee alleen an ut wandelen was. Jan lei uut dat hee dat graag deed. Hee kon de wandelingen zo lang en kort maken as hee wol. “Weet ie dan goed de weg hier?”, wol Willem weten. “Ie zollen hier best kunnen verdwalen, alle stroatjes liek op mekare.” Toen Jan dit met Willem aan de proat was, zag hee inens in de winkel an de oaverkante Suze, de dochter van de hoteleigenaar, stoan, woar ze al vake waren ewes. Hee kennen heur arg goed. De dochter kon um niet zien. Jan kreeg un idee veur un geintje. Hee zei: “Verdwalen hier, kom noe, dat doe’j hier niet. A’j hier de weg niet weet dan vroag ie dat toch gewoon an de meisjes. A’j die effen in de ogen kiek valt ze oe zo um de nekke.” “Dat geleuf ik niet”, zei Willem. “Dat wil ik dan wel is meemaken.” “Wacht maar is effen af”, zei Jan. Suze kwam effen later de winkel uut en keek in de richting van de man. Jan keek heur effen strak in de ogen. Heur gezichte verkleuren wat en ze vloag um um de hals hen met un harde blieje kreet. De anderen verstonden d’r niks van wat ze zeien. Ze zetten grote ogen op, want dat hadden ze zeker niet verwacht.

Pas un paar dagen later heuren ze pas hoe de vörke an de stelle zat. Ja, toen begrepen ze ut ok wel. Ze wisten wel dat Jan goed in de mark lag bie de vrouwen, maar dat ze um zo goed mochen nee dat wisten ze niet. Ze waren toch blie dat ze ut zelf niet hadden geprobeerd, want dan waren ze wel van un kolde karmse thuus ekommen.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Un dubbeltje rolt veur sommige luu altied de goeie kante op