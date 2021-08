Filmhuis Doesburg vertoont Mi Vida

DOESBURG – In het knusse hofje van de Gasthuiskerk vertoont filmhuis Doesburg op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus een zonovergoten buitenfilm Mi Vida. De titel doet vermoeden dat het om een Spaanse film gaat, maar dat is maar deels waar. De film speelt zich af in Cádiz, het zonnige en warme Andalusië. In de hoofdrol niemand anders dan Loes Luca die echt geknipt is voor deze rol. De film is uit 2019 en is een mix van drama en komedie.

De Schiedamse kapster Lou (63) koestert een heimelijke droom; ze zou wel in Spanje willen wonen. Ze gaat een cursus Spaans volgen in Cádiz. In deze gastvrije stad aan zee kan ze haar zorgende rol loslaten en over haar toekomst nadenken. Lou’s lerares is Andrea, gespeeld met verve door de Spaanse actrice Elvira Minguez. Ze moedigt Lou aan om haar dromen serieus te nemen en een kapsalon in Spanje te beginnen. Dan komen de inmiddels volwassen kinderen van Lou in opstand.De film duurt 88 minuten en heeft een pauze.

Aanvang is 21.30 uur, vanaf 21.00 uur hebben bezoekers toegang.

Er staan stoelen klaar op 1,50 m afstand. Bij elke vertoning is plek voor 50 mensen. De toegang is gratis, een bijdrage in de hoed is welkom. Reserveren kan via filmhuis-doesburg.nl