Feestelijke Doesburg ruimt op in binnenstad

DOESBURG – Zaterdag 28 augustus is het van 11.00 tot 17.00 weer Doesburg Ruimt Op in de Doesburgse binnenstad. Door de coronamaatregelen is het dit jaar in een afgeslankte, maar nog altijd feestelijke vorm. Het wordt een echte koopjesdag voor de Doesburgers en de bezoekers van binnenstad.

Doesburg Ruimt Op was in 2019 met een echte vrijmarkt een groot succes. En de vrijwilligers van de Activiteitencommissie van Stichting Centrum Belang Doesburg (SCBD) staan te popelen om de prachtige vrijmarkt voor alle Doesburgers en bezoekers te herhalen. Door de coronamaatregelen is een evenement zoals in 2019 nog niet haalbaar. Maar de ondernemers trekken alles uit de kast om een mooie dag neer te zetten.

De ondernemers brengen van 11.00-17.00 alles naar buiten wat bijdraagt aan een ouderwetse Doesburg Ruimt Op. Dat betekent veel verrassingen tegen zomerse bodemprijzen. Dus voor de winkels komen tafels, rekken of presentaties met zoveel mogelijk extra leuke koopjes. Ook voor kinderen wordt het een feestelijke dag. Zij kunnen een gratis ijsje scoren bij de IJspoort of IJssalon Hendrick. In 2022 hopen de ondernemers weer helemaal los te kunnen met de Vrijmarkt.