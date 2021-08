Familievoorstelling De Kleine Prins in De Pinkenberg

ROZENDAAL – Theater van Santen speelt woensdag 11 augustus de voorstelling De Kleine Prins in openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal. Deze voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar.

De Kleine Prins woont op een kleine planeet met een roos en drie vulkaantjes. Hij is de hele dag bezig met het verzorgen van zijn planeet. Op een dag verlaat de prins zijn planeet om te zien hoe de rest van het heelal eruitziet. Op zijn avontuurlijke reis naar andere planeten komt hij een aantal bijzondere volwassenen tegen, waaronder een koningin, een ijdeltuit, een aardrijkskundige, een muzikant, een zakenman en een lampopsteker. Tenslotte komt hij op de planeet Aarde, waar hij in de Sahara een vliegenier ontmoet die met motorpech is geland. De Kleine Prins gaat hem helpen en beleeft meer dan hij ooit voor mogelijk had gehouden.

De Kleine Prins is een minimusical met live muziek, dans en zang, maar ook de nodige humor. De voorstelling begint om 14.00 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn alleen te koop via www.depinkenberg.nl.