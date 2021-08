Extra concert Eric Vloeimans en Phion op Pinkenberg

ROZENDAAL – Op zondag 29 augustus houdt Cultuurbedrijf RIQQ om 13.00 uur een extra concert van Eric Vloeimans en het Phion Koperseptet in Openluchttheater de Pinkenberg. Het cultuurbedrijf besloot tot het extra concert omdat het geplande concert om 15.00 uur uitverkocht was. Het extra concert biedt plaats aan 130 personen.

Nederlands bekendste en kleurrijkste trompettist Eric Vloeimans heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op klassiek Nederland met de enerverende programma’s die hij met de symfonieorkesten van ons land heeft gemaakt. Hij klimt niet over de muur die genres scheidt, hij haalt ze gewoon weg. Het maakt zijn ‘symfonische’ concerten tot ware happenings waarbij je vergeet dat er pop, jazz of klassiek zou bestaan. Al eerder gaf Eric Vloeimans met de koperSeptet van voormalig Het Gelders Orkest een feestelijk concert vol eigen composities en arrangementen. Nu is hij terug bij Phion met een nieuw programma. In verband met corona maatregelen zijn er slechts beperkt kaarten beschikbaar. Bezoekers die met 2 personen of een veelvoud hiervan komen kunnen kiezen voor een duoticket. Zij kunnen dan naast elkaar zitten en hebben meer ruimte.

De kaartverkoop voor dit concert is inmiddels gestart via www.depinkenberg.nl. Kaarten zijn alleen online verkrijgbaar en kosten 20 euro.

