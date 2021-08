BRUMMEN – Sinds het begin van de zomer is de expositie ‘Woord en beeld in de boomgaard’ in Brummen op het erf van Werk- en Zorgboerderij Cortenoever aan de Piepenbeltweg 27 in Brummen te bezoeken. De expositie is gemaakt in het kader van de IJsselbiënnale 2021 met het thema Tij, Tijd en Tijdelijkheid. De expositie is nog tot 18 september te bezoeken.

Er zijn natuurkunstfoto’s, gekoppeld aan vijf bij de foto’s geschreven zeer korte verhalen (zkv’s). Bezoekers kunnen ook zelf een zeer kort verhaal schrijven bij één van de foto’s en dit insturen naar taalmarkt@brummencultuur.nl. De mooiste ingestuurde verhalen worden gepubliceerd op de website brummencultuur.nl

Daarnaast kunnen bezoekers ook avontuurlijk genieten van ‘Drijvende woorden’: het flexibele flessenpost-project in het weiland vlakbij de zorgboerderij. Er wordt verzocht om wandelend of op de fiets te komen aangezien er nagenoeg geen parkeergelegenheid voor auto’s is. De expositie is helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.