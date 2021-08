Expositie Ingrid Terpstra in Drempt

DREMPT – Ingrid Terpstra uit Dieren exposeert tot en met 3 oktober bij wijnboerderij ‘t Heekenbroek in Drempt. Hoewel zij altijd al wist dat ‘er een artistieke weg voor haar was weggelegd’, begon deze pas 5 jaar geleden serieuze vormen aan te nemen. Ingrid is lid van Urban Sketching Gelderland en Pictura Gelria en trekt bijna elke dag de natuur in om hier op haar eigen kleurrijke manier een weergave van te maken. Ze gebruikt allerlei technieken zoals vulpen, aquarel, crayons en fineliners en sinds kort ook acryl.

De expositie is tot en met 3 oktober te zien bij wijnboerderij ’t Heekenbroek aan de Tellingstraat 7 te Drempt. De expositie is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Foto: Neeltje Huisman

www.heekenbroek.nl