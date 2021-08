Expositie ‘Estafette’ in Nieuwe Ruimte Velp

VELP – In Nieuwe Ruimte in Velp is tot en met 29 augustus elke zondag de nieuwe expositie Estafette te zien. Let de Kok is deze keer Kunstenaar van de Maand. Gastexposanten zijn Anne Reerink, Carin Unverzagt en Maria Hees.

De titel van de expositie refereert aan de manier waarop de groep exposanten tot stand kwam. Let nodigde Anne uit, Anne nodigde Carin uit en Carin op haar beurt Maria. Een estafette dus.

Let de Kok was genomineerde en winnares van onder andere de Nationale Kunstdagen Rotterdam, Keramikpreis Keulen en de International Ceramic Biënnale van Korea. Hoewel keramiek de rode draad in haar werk is, maakt zij nu wandobjecten van vinyl tussen museumglas. De ruimte tussen de glasplaten en de lichtval zorgen voor een voortdurend veranderende voorstelling als je erlangs loopt.

Anne Reerinks passie is beeldhouwen. Ze houdt van ‘hakken’. Maar ook brons gieten heeft haar belangstelling. Op dit moment werkt ze veel met hout en gevonden materialen.

Ook Carin Unverzagt werkt met een grote verscheidenheid aan materialen, waaronder keramiek, brei- en borduurtechnieken en klei. Maar ze is vooral tekenaar en daarmee presenteert zij zich dan ook in deze expositie.

Maria Hees maakt vooral gebruiksvoorwerpen, zoals tassen en sieraden, maar ze heeft ook veel met keramiek gewerkt. Net als de andere exposanten werkt ze met verschillende materialen. Zij streeft ernaar alles uit een bepaald materiaal te halen.

Een deel van de werken is te koop en de kunstenaars zelf zullen in veel gevallen aanwezig zijn om bezoekers te verwelkomen. De expositie is elke zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Nieuwe Ruimte is te vinden aan de Oranjestraat 36a in Velp.