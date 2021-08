Expositie Annie Elissen in Bronkhorst

BRONKHORST – De Brummense Annie Elissen – Groot Tjooitink exposeert van 21 tot en met 29 augustus in de kapel in Bronkhorst. Ze werd bekend van haar koeien en kippen, maar ging via vogels en stillevens met dieren erin verwerkt van landschappen naar mensen. Annies werk is gevarieerd en vaak kleurrijk, met soms een beetje humor. Voor wat extra uitdaging verlaat zij het platte doek met het beschilderen van porselein, glas, lampenkappen en ga zo maar door. De schoonheid van het alledaagse blijft haar inspiratiebron, maar door het combineren van beelden en door fantasie en kleur te gebruiken, streeft zij ernaar om iets nieuws te laten ontstaan op doek: wel herkenbaar, maar altijd in harmonie.

De kapel is dagelijks geopend van 10.30 tot 17.30 uur, met uitzondering van vrijdag 27 augustus. Dan is de kapel vroeg in de middag even gesloten voor een huwelijk.

www.annie.elissen.com