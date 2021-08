Eerbeekse schaakclub zoekt leden

EERBEEK – Donderdag 2 september gaan de schakers van de Eerbeekse Schaakclub weer van start. Na een jaar van louter digitaal spelen, nemen zij weer achter de borden plaats in het Cultuurhuis Pater Dekker in Eerbeek. De vereniging zoekt nog nieuwe leden. Zij mogen zonder verplichtingen eerst drie keer meespelen. De club telt ongeveer 12 leden en komt wekelijs samen op de donderdagavond om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur. Meer informatie is te verkrijgen via secretariaat@eerbeekseschaakclub.nl

www.eerbeekseschaakclub.nl