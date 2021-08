Een Stief Kwartiertje: Eigen volk

Eigen volk eerst is in de afgelopen jaren een zeer omstreden uitdrukking geworden. Vooral in extreemrechtse kringen wordt het in de strijd geworpen voor het behoud van de eigen identiteit en cultuur. De eigen-volk-eerst-roepers willen ermee aangeven dat ons landje al genoeg eigen problemen heeft die een oplossing vragen, alvorens de ‘buitenlanders’ geholpen moeten worden. Niemand zal ontkennen dat het belangrijk is dat mensen zich verbonden voelen met hun omgeving, hun cultuur en hun geschiedenis, maar dat mag nooit uitsluiting van anderen inhouden.

Uiteraard zullen al deze overwegingen geen enkele rol hebben gespeeld bij de besluitvorming van de Woonservice IJsselland in Doesburg om een deel van de nieuw te bouwen appartementen te gunnen aan Doesburgers op de wachtlijst. Zolang het aandeel voor het eigen volk niet de 20 procent overschrijdt, wordt er geen wetsartikel overtreden en wordt er niet gediscrimineerd of voorgetrokken. Bij veel gemeenten in de regio is de bode langsgeweest die uit naam van de bevolking een variant van de eigen-volk-eerst-boodschap kwam brengen. De ‘buitenlanders’ die in de boodschap soms helder, soms omfloerst genoemd werden, betreffen niet zozeer de asielzoekers en statushouders, maar vooral de mensen uit het westen van het land, die hun huis aldaar met een enorme winst hebben verkocht om voor dat geld een veel rianter en goedkoper huis met tuin op het platteland terug te kopen. Ze bieden ruim boven de vraagprijs en prijzen zo letterlijk het eigen volk uit de markt.

De druk op gemeenten om voorwaarden te scheppen voor de eigen bevolking is dus groot. Ouderen willen kleiner wonen en het liefst in de buurt blijven, omdat ze daar geworteld zijn en er hun sociale leven hebben. Jongeren en jongvolwassenen die een gezin willen stichten willen veelal in de directe omgeving blijven vanwege school, werk en cultuur. Dat kan alleen als er betaalbare huurhuizen zijn. Als er al betaalbare koophuizen zijn, worden ze door de ‘buitenlanders’ gekocht en banken willen wel meewerken als de garantie het eigenbelang betreft. De veronderstelling dat banken ook een maatschappelijke functie hebben, is allang uit hun boekhouding geschrapt.

Het zijn weliswaar allemaal legitieme argumenten, maar de woningmarkt is geliberaliseerd onder driemaal Rutte, zoals op meerdere maatschappelijke terreinen. Dus de vastgoedjongens, projectontwikkelaars en huisjesmelkers roken hun kans en zelfs ‘gewone’ mensen, die hun spaargeld op de bank zagen verdampen, kochten een tweede woning om die te verhuren, waardoor ze hun pensioen verder zagen oplichten in alle kleuren van de eurobiljetten. Op de woningmarkt moet iets gebeuren wil de vergrijzing van het platteland gestopt worden en het sociale en culturele leven aldaar gered. Er zullen creatieve oplossingen gevonden moeten worden en zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwing, wil ons landje niet één grote stadstaat worden. Er moeten 1 miljoen huizen gebouwd worden, roepen de vastgoedjongens die er belang bij hebben. Het wordt bestreden en het kan minder, als we de ruimte en gebouwen die er al zijn, efficiënt benutten. Uiteraard moeten we ook dan weer oppassen voor de eigen-volk-eerst-roepers, want vol=vol ligt voortdurend op hun lippen.

Wonen wordt in ons landje gezien als een elementair recht, maar dat realiseren voor ruim 17 miljoen mensen in dit kleine landje is een enorme opgave. Het uitgangspunt van gemeenten, woningbouwverenigingen en vastgoedfondsen moet dan ook zijn het denken in mogelijkheden in plaats van alleen in rendement. Eerst luisteren naar je eigen volk dan pas naar je portemonnee.

Desiderius Antidotum