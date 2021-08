Een Stief Kwartiertje: De heide

Afgelopen week werd op het journaal gemeld dat de heide de komende dagen in bloei staat. Tot overmaat van ramp vertelde de weerman direct daarop dat het ook nog mooi weer zou worden. Bij Natuurmonumenten en in de gemeente in De Steeg en Rozendaal moeten de alarmbellen zijn afgegaan, want de hel zou weer losbreken, hoezeer ook de bloeiende heide als een hemels geschenk wordt gezien. Heide bloeit niet lang, dus sluit u de komende dagen aan bij de lange rij die de Posbank opkruipt nu het nog kan.

De Posbank en de Veluwezoom, maar feitelijk de hele Veluwe is van een oorspronkelijk natuurgebied verworden tot een recreatiepark met jachtvergunningen. Iedereen jaagt op zijn eigen manier op zoek naar eigen gading, al of niet met een geweer; het gaat erom het eigen terrein te verdedigen of dreigende aanslagen te voorkomen. Geheel passend in de strijd tegen een ander virus zijn er op de Veluwe nu ook diverse Outbreak Managementteams actief om de bewegingsvrijheid van alle dieren deels te beperken en deels te beschermen om voor de geëvolueerde soortgenoten, de mens, te redden wat er te redden valt. Er wordt een algehele lockdown voorgesteld, maar de Hugo de Jonges uit de regio willen toch mondjesmaat mensen toestaan om hun viervoetige voorouders te ontmoeten en onderwijl de hei te bewonderen. De spanning stijgt tot ongekende hoogten.

Als middel om het alarmerende tij te keren worden wellicht elektronische slagbomen ingezet, omdat volledige afsluiting van de Veluwe hoogstwaarschijnlijk tot een burgeroorlog zal leiden. Aangezien dieren niet tot vrijwillige geboortebeperking te verleiden zijn wordt sterilisatie overwogen, maar omdat jagers niet te vermurwen zijn met verdovingspijlen te schieten wordt de kogel tot het ultieme middel bevorderd. Mensen wordt dringend aangeraden, zeg maar gedwongen om bij Posbankbezoek de druktemonitor op hun telefoon te gebruiken om niet het idee te krijgen dat ze op de Keukenhof terecht zijn gekomen tijdens een invasie van Japanse en Chinese heidesnuivers.

Jagers hebben een bijzondere positie ingenomen, het zijn deels bevoorrechte, deels gefrustreerde boa’s geworden. Ze mogen hun ontembare drang tot schieten botvieren op duizenden edelherten en zwijnen, maar de rechter heeft bepaald dat er voortaan niet op vossen, konijnen, Canadese ganzen, kauwen, zwarte kraaien en houtduiven geschoten mag worden. Voor jagers is niets erger dan zelf beschoten te worden, dus ze hebben samen met de boeren en de provincie de jacht op de rechterlijke macht geopend. Ook gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zullen door individuen en belangenorganisaties onder vuur worden genomen, want de individuele vrijheid van bezoekers wordt aan banden gelegd.

Dieren en hun vermeend ontstegen soortgenoot, de mens, moeten in de laatste resten natuur met elkaar zien te overleven. Dat zou op een enigszins natuurlijke en evenwichtige manier moeten maar overbevolking maakt dat schier onmogelijk. De mens krijgt echter nog een kans en als die niet gepakt wordt dan grijpt de natuur in met haar laatste en wellicht effectiefste middel: de plaag.

Overal brandt het momenteel op de wereld, letterlijk en figuurlijk; de overbevolking van de Veluwe is er maar een smeulend vuurtje bij. Overbevolking is echter wel de kraamkamer van een virus en tot nu toe is ons antwoord daarop voor dieren geen vaccin, maar een geweer; voor de mens een elektronische slagboom. Willen we de Veluwe nog natuur noemen dan moeten we snel een natuurlijke manier vinden van leven met de natuur. Vooralsnog lijkt het een tegennatuurlijke opgave.

Desiderius Antidotum