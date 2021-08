Echtpaar ten Bras viert 65e huwelijksjubileum

RHEDEN – Al 65 jaar getrouwd en nog steeds gelukkig met elkaar. Wil en Marietje ten Bras – Rietberg vierden dinsdag 10 augustus hun briljanten huwelijk en kregen daarbij bezoek van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden.

Wil ten Bras werd geboren op 22 februari 1932, Marietje Rietberg op 8 mei 1934, beiden in Lichtenvoorde. Het stel kent elkaar al vanaf de kinderjaren. Op 10 augustus 1956 trouwden zij in de gemeente Lichtenvoorde. De eerste tien jaar van hun huwelijk woonden Wil en Marietje in Harreveld, in 1966 verhuisden zij naar de gemeente Rheden.

Meneer Ten Bras was zelfstandig kleermaker. Na de opkomst van de confectiemode werkte hij nog een jaar in de confectiefabriek in Dinxperlo Daarna werkte hij tot aan zijn pensioen als coupeur bij herenmodezaak Ditzel in Velp. Mevrouw Ten Bras zorgde voor de kinderen en de huishouding. Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren en inmiddels geniet het paar ook van tien kleinkinderen en één achterkleinkind.

Mevrouw Ten Bras werkt graag in de tuin. Meneer Ten Bras is in Rheden bekend als tafeltennisser. Zo is hij medeoprichter en erelid van Tafeltennisvereniging Slagvaardig en Lid van Verdienste van de Nederlandse Tafeltennisbond. In 2012 heeft hij voor zijn inzet voor de vereniging, het organiseren van de jaarmarkt Rheden en nog veel meer een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. In 2018 is Wil ten Bras uitgeroepen tot Sportheld van de gemeente Rheden, nadat hij voor de vijfde maal Nederlands Kampioen werd bij de veteranen (40+). Ook heeft hij ruim 30 jaar lang meegedaan aan het Internationale Tafeltennistoernooi in Spanje.