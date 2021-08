Echtpaar Peters 60 jaar getrouwd

EERBEEK – Nee, eigenlijk staan ze niet zo graag in de belangstelling. Maar omdat Wim en Dinie Peters – Verbeek uit Eerbeek hun 60-jarig huwelijk toch ook best bijzonder vinden, mocht dit keer toch burgemeester Alex van Hedel bij ze op bezoek komen. Een foto in de krant willen ze liever niet en ‘hou dat stukje ook maar lekker kort’, zeggen ze met een knipoog.

In de woonkamer staat een enorme bos van 60 rozen. Elk jaar koopt Wim Peters (87) die voor zijn vrouw (82), en elk jaar wordt dat er dus eentje meer. “Het kost me onderhand al mijn spaarcenten”, lacht hij.

Wim Peters is geboren en getogen in Dieren, waar hij aan de Harderwijkerweg woonde. Zijn toekomstige vrouw, Dinie Verbeek, woonde een paar kilometer verderop aan dezelfde weg, maar dan in Eerbeek. Ze ontmoetten elkaar bij Spoorzicht, waar ze samen over de dansvloer zwierden. Ze trouwden en woonden daarna nog jarenlang in Dinies ouderlijk huis, aan diezelfde Harderwijkerweg. Een jaar of 20 geleden verhuisden ze naar een appartement aan de Bernstein.

Het zijn geen stilzitters. Wim werkte eerst bij Gazelle in Dieren en later in Eerbeek bij Veco, tot hij wegens ziekte moest stoppen. Daarna hield hij zich vooral bezig met de enorme tuin die het paar had en tot in de puntjes verzorgde. Dinie werkte jarenlang in verschillende slagerijen en bracht als chauffeuse kinderen naar school. Ze reed zelfs nog even rouwauto’s. Daarnaast is ze ook thuis altijd druk geweest. Zo maakte ze trouwjurken voor nichtjes en buurmeisjes en was op veel vlakken graag creatief bezig.

En nog is het paar druk in de weer. Ze wandelen een paar keer per dag met hun hondje Lady. Meneer Peters zorgt ervoor dat de omgeving rondom hun woning en de winkels aan de Bernstein mooi schoon blijft, mevrouw houdt het huis netjes en zorgt regelmatig voor nieuwe decoraties in de flat. Zo maakt ze rond Kerst de mooiste versieringen voor in de hal. Dat het goede buren zijn, blijkt wel uit de vele kaartjes en bloemen die het paar heeft ontvangen en de cadeautjes die ze van de winkeliers hebben gekregen. “Met oud en nieuw brengen we altijd wat lekkers langs en nu hebben we ook gebakjes gebracht”, vertellen ze. In het weekend heeft het paar met vrienden en familie een mooi feestjes gevierd bij De Luchte in Spankeren.