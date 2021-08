Echtpaar Jonkers 65 jaar getrouwd

EERBEEK – Ze zijn 65 jaar getrouwd, maar maken nog bijna elke dag wel even een dansje. Ook de dag van hun huwelijksjubileum, woensdag 28 juli, werd begonnen Henk en Riek Jonkers met een dans – in pyjama. “We zijn nog steeds blij met elkaar en genieten zoveel mogelijk.”

Henk Jonkers is geboren in Eerbeek en leerde de Soerense Riek Vleeming kennen toen zijn zus verkering kreeg met haar broer. Ze waren nog kinderen, maar toen ze elkaar later weer tegenkwamen, raakte het dik aan. Ze waren 27 en 25 toen ze in het huwelijksbootje stapten. Het paar trouwde op het gemeentehuis in Brummen, het feest werd gegeven bij de Harmonie in Laag-Soeren.

Meneer Jonkers heeft na zijn diensttijd tot zijn vijftigste bij Schut gewerkt, maar koos daarna voor een baan in de kantine van vakantieoord Amsterda in Laag-Soeren. Toen Amsterda sloot, kon Henk als conciërge op een school de laatste jaren tot zijn pensioen overbruggen. Niet dat hij daarna op zijn lauweren ging rusten. Het echtpaar heeft ruim vijftien jaar maaltijden rondgebracht voor Tafeltje Dekje en maakte zich op velerlei andere manieren nuttig voor buren en kennissen.

Nog steeds is het een actief paar, ondanks hun mooie leeftijd. Meneer Jonkers telt inmiddels 92 jaar, zijn vrouw mocht op haar laatste verjaardag 90 kaarsjes uitblazen. “We voelen ons nog goed”, vertelt meneer Schut. “Mijn vrouw gaat nog naar de gym en met af en toe wat hulp redden we het prima in huis en in de tuin.”

Het echtpaar Jonkers heeft twee kinderen, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. “En er is er nog eentje op komst!”, vertellen ze trots. Met hen hebben ze deze bijzondere dag gevierd. Ook kwam burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen langs om hen te feliciteren en een prachtige bos bloemen te overhandigen.

Foto: Theo Jansen