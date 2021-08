Dorpsraad niet blij met plannen Eerbeekseweg

LOENEN – Provincie Gelderland gaat in het najaar groot onderhoud plegen aan de Eerbeekseweg in Loenen. Tegelijk wordt een aantal knelpunten opgelost. Er is overleg geweest met de ondernemers aan de weg en leden van de Dorpsraad Loenen Zonnedorp. Met een aantal maatregelen, zoals het verbeteren van de oversteekplaats bij de Spar, is het bestuur van de Dorpsraad het eens, maar de manier waarop de provincie de bocht bij de Loenermark en Den Eikenboom wil aanpakken, valt minder in de smaak. Het is de bedoeling de weg te verbreden en tegen het fietspad aan te leggen. Het fietspad ligt nu nog los van de weg. De Dorpsraad verwacht dat met name vrachtwagens met hogere snelheid door de bocht zullen rijden en vindt dit, vanuit veiligheidsoogpunt, onacceptabel. Deze maatregel waarborgt niet het welzijn van fietsers en voetgangers, maar geeft juist ruim baan aan het gemotoriseerd verkeer. De Dorpsraad heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-verkeersbesluit van de provincie.