ROZENDAAL – Op woensdag 1 september om 14.00 uur speelt de voorstelling Doornroosje in openluchttheater de Pinkenberg. Deze voorstelling is geschikt voor iedereen van 4 tot 100 jaar. Doornroosje van Het Kleine Theater, geschreven en geregisseerd door Anke Engels en Vimala Nijenhuis, is een vrolijke, verrassende voorstelling, met de nodige dosis ontroering en humor, leuk voor zowel kinderen als volwassenen. Het Kleine Theater geeft een eigen draai aan welbekende sprookjes, zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke lijn en de inhoudelijke boodschap. Een ode aan oude verhalen.

In verband met coronamaatregelen zijn er slechts beperkt kaarten beschikbaar.

Kaartjes zijn dit jaar alleen online te koop voor 10 euro per persoon. Kinderen tot en met 2 jaar hebben-gratis toegang.

www.depinkenberg.nl.