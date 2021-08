Doesburg Vertelt over Het Arsenaal

DOESBURG – Leo van Bommel is de man die bezoekers rondleidt in het Doesburgse Arsenaal. Dit magnifieke gebouw bepaalt samen met de Grote Kerk al eeuwenlang de skyline van de stad. Het Arsenaal, ofwel het Grote Convent, ofwel Maria op ten aelden grave is kort na 1457 gebouwd. Deskundigen menen dat het tot de grootste Nederlandse gebouwen in zijn soort behoort.

Omdat hij zijn werk als gids voor de bezoekers aan het Arsenaal zo goed mogelijk wil doen, wijdt Van Bommel veel van zijn tijd aan een doorlopende studie naar het gebouw, de bewoners door de eeuwen heen en de tijdgeest van toen. Daarbij stuit hij op veel interessante onderwerpen zoals bijvoorbeeld de Moderne Devotie.

Zijn jongste inzichten legde Van Bommel vast in een verhaal voor Doesburg Vertelt, dat vanaf dinsdag 3 augustus om 12.00 uur te lezen is op doesburgvertelt.nl. Hierin vertelt hij over de bouw van ‘Maria op ten aelden grave’ en over de vrouwen die er honderden jaren geleden een voor die tijd zelfstandig leven leidden. Van Bommels verhaalt gaat over de ontwikkeling van begijnen tot kloosterlingen, lezen over Meesteres Helwich van Tricht, over Luisterzusters, het ‘Keppels Kemmerke,’ de Ridderlijke Duitsche Orde, de Opstand, de Beeldenstorm, Geert Grote en allerlei vicarissen en pastors.