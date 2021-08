Dirk Scheele komt naar Openluchttheater de Pinkenberg

VELP – Op vakantie met…… Dirk Scheele. Dat is de titel van de voorstelling die woensdag 18 augustus te zien is in openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal. Iedereen vanaf 2 jaar is welkom voor deze swingende familievoorstelling. Er is een show om 14.00 èn om 16.00 uur.

Dirk Scheele geeft een zonnig vakantiepopconcert, waarin hij met zijn publiek op stap gaat met de auto, de trein en het vliegtuig. Hij neemt ze mee naar de camping, een kinderboerderij, hoge bergen en verre landen, waar hij echte dolfijnen en zijn eigen hond tegenkomt. Dirk zingt de swingende zomerliedjes uit de succesvolle televisieserie Op Stap met Dirk Scheele van Nickelodeon. Ook formeert Dirk een swingende gitaarrockband en maakt hij muziek met zomerfruit.

Dirk Scheele is al jarenlang een bekend gezicht in de kindermuziekindustrie en schrijft en speelt al meer dan 25 jaar zijn eigen kinderliedjes. Hij begon zijn muzikale carrière als muziektherapeut voor kinderen met een beperking. De liedjes sloegen aan, ook buiten zijn werk. Dirk is immens populair onder de jonge doelgroep van 2 tot 7 jaar. Kinderen kennen Dirk uit het theater, maar hij is ook bekend van Nickelodeon en YouTube met zijn populaire series.

Er zijn beperkt kaarten beschikbaar voor de voorstelling in het openluchttheater. Deze kosten 10 euro en zijn alleen te koop via www.depinkenberg.nl. Kinderen tot en met 2 jaar mogen gratis mee.

