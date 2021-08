Diamanten bruidspaar Gierman-Huurnink viert jubileum

EMPE – Woensdag 18 augustus was het 60 jaar geleden dat meneer en mevrouw Gierman-Huurnink uit Empe elkaar het ja-woord gaven. Buurtbewoners hadden er flink werk van gemaakt om het bruidspaar in het zonnetje te zetten. Trots poseerden zij onder de boog die met liefde door de buurt was gemaakt. Een bezoek van de loco-burgemeester mocht natuurlijk niet ontbreken op deze bijzondere dag. Ine van Burgsteden kwam de twee hoogstpersoonlijk een bezoek brengen en kwam niet met lege handen. De loco-burgemeester overhandigde het bruidspaar een ingelijste trouwakte. Het echtpaar trad

60 jaar geleden in Brummen in het huwelijk in de Hallse Kerk werd hun huwelijk kerkelijk bezegeld. Het kersverse bruidspaar verwelkomde later twee dochters. Meneer Gierman was als technisch bedrijfsleider actief voor verschillende bedrijven. Mevrouw Gierman droeg als werkende moeder ook haar steentje bij. Het gezin ging wonen in het ouderlijk huis van de ouders van mevrouw Gierman in Empe. Samen met haar ouders woonden het gezin jaren samen op de boerderij. Een periode waar ook door beide dochters nog steeds met warme gevoelens op terug wordt gekeken. Door de jaren heen werd het huis met eigen handen grondig verbouwd. Het gezin heeft altijd veel gereisd en veel van de wereld gezien. Vooral een bezoek aan de Noordkaap heeft veel indruk gemaakt.

Het echtpaar heeft er door de jaren voor gezorgd dat zij altijd jong van geest bleven. Meneer Gierman nam ‘stiekem’ motorrijles. Zijn dochters wisten van niks en ineens had vader zijn rijbewijs. Zijn liefde voor motorrijden bleek besmettelijk want inmiddels zijn zijn dochters en kleinkinderen ook echte motorliefhebbers geworden. De familie ging zelfs een keer met zijn allen op de motor naar Luxemburg.

Ook leerden zij op oudere leeftijd skiën, iets wat ze tot enkele jaren terug nog graag deden. Met de hele familie gingen zij jaarlijks naar Oostenrijk op wintersport. Ze waren zulke trouwe gasten dat zij zelfs geschenken ontvingen van het gemeentebestuur van hun wintersportoord. Op advies van de de ski-leraar moeten ze de latten een paar jaar geleden helaas laten staan. Maar in hun tuinhuis komen zij zeer regelmatig weer even in Oostenrijkse sferen wanneer zij genieten van Duitse schlagermuziek.

De tuin is de grote trots van het stel. Vol enthousiasme gaven zij de loco-burgemeester een rondleiding door hun eigen paradijsje. Na afloop van de wandeling stond het bruidspaar nog een verrassing te wachten. Een brandweerauto kwam het terrein op rijden om de familie naar Partycentrum Bello te brengen waar zij, net als 60 jaar geldeden, samen met hun geliefden een mooi feestje vierden.