Deelnemers gezocht voor duurzaamheidsmarkt

DIEREN – Mensen met een dienst, stichting, product of persoonlijke praktische tips voor een milieuvriendelijk leven, die het leuk vinden anderen te inspireren met hun ervaringen, kunnen zich aanmelden voor een duurzaamheidsmarkt. Deze wordt op zaterdag 9 oktober gehouden in de bibliotheek in Dieren. De markt is de aftrap van een seizoen vol activiteiten over duurzaam leven rondom huis en tuin.

De Bibliotheek Veluwezoom wil, samen met inwoners en lokale organisaties en initiatieven, informatie en inspiratie bieden om het voor iedereen eenvoudig maken om milieuvriendelijke keuzes te maken. Praktische tips meegeven aan bezoekers, zodat zij er thuis mee aan de slag kunnen. Daarvoor is de duurzaamheidsmarkt bedoeld en daarom worden mensen gezocht die hun ervaringen en kennis willen delen. Denk bijvoorbeeld aan deelnemers van een buurtvereniging die zich sterk maakt voor een groenere omgeving, mensen met ervaring met het aanleggen van een sedumdak, watersysteem of zonnepanelen, iemand die kan vertellen over de kosten en opbrengsten van milieuvriendelijke oplossingen voor in en om het huis.

De duurzaamheidsmarkt is zaterdag 9 oktober van 10.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Dieren. Een kraampje bemensen is gratis en uitsluitend bedoeld voor niet-commerciële initiatieven. Aanmelden kan bij Ilse Paulus, lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom, via tel. 06-44294185 of ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/thema