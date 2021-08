De Sterre weer van start

TONDEN – De activiteiten in ontmoetingscentrum De Sterre in Tonden gaan weer van start. Vrijdag 28 augustus is de officiele start van het seizoen met een barbecue van 16.00 tot 19.00 uur. Een mooie gelegenheid voor buurtgenoten om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Opgeven kan via de website.

De yogalessen op dinsdagochtend en vrijdagavond zijn al een tijdje van start gegaan. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers.

Vanaf september start op de zaterdagmiddagen de Levenkunstschool voor kinderen van 6 tot 14 jaar.

Op de nieuwe website www.desterretonden.nl staat het huidige programma.