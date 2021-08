De Liemers nodigt bezoekers uit ‘verder te kijken’

REGIO – Suppen of shoppen? Wandelen of wijnen? Overnachten of overwinnen? Deze vragen stelt de werkgroep Marketing de Liemers aan bezoekers en bewoners. Aan de A12 staat een enorm billboard en overal in de straten staan borden die iedereen uitnodigen. Met deze actie wil de regio laten zien wat ze als toeristische bestemming te bieden heeft.

De Liemers laat uitgebreid van zich horen deze zomer. De campagne op het billboard en de straatborden is bedoeld om de aandacht te trekken van de vele dagjesmensen en toeristen die elk jaar de regio bezoeken en om hen bewust te maken van het diverse aanbod. Veel bezoekers kennen dit aanbod nog niet. “De Liemers is een verborgen parel”, legt horecaondernemer Pablo van Dick, tevens lid van de werkgroep Marketing de Liemers, uit. “De regio is bekend als wandel- en fietsbestemming, maar er is hier zoveel meer te doen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan alle watersportactiviteiten, daar zijn ongekende mogelijkheden voor. We hebben een bijzonder gevarieerd landschap, met een overweldigende natuur. Je kunt winkelen, terrasjes pakken, bourgondisch genieten. Het is hoog tijd dat we dat van de daken roepen.”

Online

Dat de Liemers een goed bewaard geheim is, gaan ook diverse bloggers de komende tijd beleven. Op bekende toeristische sites en reiswebsites wordt verslag uitgebracht van hun persoonlijke ontdekkingsreis. Een mooie manier om een groot publiek met de Liemers te laten kennismaken.

Ook de ondernemers in de Liemers zitten niet stil. Zij zijn gezamenlijk de uitdaging aangegaan om op de sociale media te posten met de hashtag #kijkverder. Zo willen zij met elkaar de boodschap van de Liemers, waar je als bezoeker constant verrast wordt, zo breed mogelijk verspreiden. Doel is om nog voor het einde van de zomervakantie de 10.000 bereikt te hebben.

Verder kijken

De campagne sluit aan op het verhaal achter het beeldmerk ‘Kijk verder in de Liemers’. Het ‘verder kijken’ staat namelijk voor de Liemers als verborgen parel, het gebied waar de bezoeker verrast wordt en op ontdekkingsreis gaat. Er is meer te zien dan je denkt, is de belofte. Niet alles is in een eerste oogopslag zichtbaar, soms moet je echt even verder kijken. ‘Verder’ staat ook voor in beweging zijn: wandelen, fietsen, varen, allerlei activiteiten waar de regio bekend om is. Daarnaast kun je in de Liemers, door de uitgestrekte vergezichten en rivieren, ook letterlijk verder kijken dan op andere plekken.

Werkgroep Marketing de Liemers werkt in opdracht van de Liemerse Ambassade en samen met ondernemers, onderwijs en overheid.

Foto: www.rafelroutes.nl

www.kijkverderindeliemers.nl