De campagne voor looproute De Ooilink gaat van start

DOESBURG -Woensdag 25 augustus is het zover: de start van de crowdfunding campagne voor de realisering van looproute De Ooilink. Deze 900 meter lange looproute voor ouderen en anderen die slechter ter been zijn verbindt het centrum van de wijk De Ooi met de winkels en terrasjes van de Binnenstad en is voorzien van veel bankjes om onderweg even uit te rusten of een praatje te maken.

In 2020 zijn al drie looproutes voor ouderen aangelegd in de wijken Noordelijk- en Zuidelijk Molenveld en de Binnenstad: de Colenbranderroute, de Gulikersroute en de Kindervreugdroute. Die blijken een succes te zijn: de folders vliegen de deur uit. Maar een verbindende looproute met de wijk De Ooi ontbreekt nog en die verbinding wil Stichting Doesburgerinitiatief heel graag realiseren.Voor de looproute De Ooilink zijn acht bankjes en twee routenaamborden nodig en dat betekent een totaalbedrag van 4.152 euro. De gemeente Doesburg plaatst de bankjes en neemt ze in onderhoud.

Door het realiseren van de looproute hebben bewoners van De Ooi de kans om met plezier naar de Binnenstad te wandelen en andersom kunnen bewoners uit de Binnenstad naar bijvoorbeeld de Aldi in De Ooi lopen. Bovendien kunnen bewoners van beide wijken elkaar onderweg ontmoeten en een praatje maken. Daardoor wordt de Ooilink méér dan ‘alleen maar’ een looproute: ook een verbinding tussen Doesburgers die elkaar anders nauwelijks tegenkomen. Via de website www.samenvoordebuurt.nl/looproutedeooilink kan er gedoneerd worden. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van Stichting Doesburgerinitiatief en de Regiobank.Voor de campagne hebben Doesburgse ondernemers leuke beloningen voor donateurs ter beschikking gesteld. De bijdrage voor de looproute kan tot 6 oktober.