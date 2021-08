De Buurt Inn in Lieren

LIEREN – De stichting “Dorpsproat” in Lieren houdt op vrijdag 27 augustus het evenement Buurt Inn voor bewoners uit Lieren, Beekbergen en Oosterhuizen.

De Buurt Inn zal vrijdag 27 augustus plaatsvinden van 19.30 tot 24.00 uur op het veld tussen de Lierderstraat-Molenvaart-Voshuizen.

Tussen 19.30 en 20.30 is er live-muziek en de mogelijkheid om wat te eten en te drinken. Om 20.30 uur wordt de film ‘de Beentjes van Sint Hildegard op een groot scherm afgespeeld. Vervolgens kunnen bezoekers van 22.30 tot 24.00 uur bijpraten onder het genot van discomuziek uit de jaren 70, 80 en 90.De koffie en consumpiets worden verkocht door Eetcafé Bij Ruysch en de andere lekkernijen door Slagerij ter Weele.

Voor de eerste 300 bezoekers is er een gratis broodje hamburger en staan er stoelen klaar om op veilige afstand de film te bekijken.

Bij de entree van Buurt Inn dient iedereen een negatieve toegangstest test of volledig vaccinatiebewijs bij zich te hebben, een geldig legetimatiebewijs is noodzakelijk.