De Bosgraaf feliciteert Apenheul

LIEREN – De Apenheul in Apeldoorn viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Om dit een stukje mee te vieren, heeft camping de Bosgraaf in Lieren, in samenwerking met het Toeristisch Platform Apeldoorn, een safaritent ingericht met het thema ‘slapen op zijn aaps’. De tent is versierd met bamboe en slingertouwen en zes volwassen en drie jonge aapjes hebben hun intrek genomen. Camping de Bosgraaf, die minstens net zo lang bestaat, feliciteert op deze manier De Apenheul met het 50-jarig bestaan. “Met net zoveel liefde als in de beginjaren, adviseren wij onze campinggasten om het unieke uitstapje naar de Apenheul op de agenda te zetten tijdens hun verblijf op onze camping.”