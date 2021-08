Cursusprogramma De Paperclip

VELP – Ontmoetingscentrum De Paperclip heeft voor het najaar van 2021 weer een uiteenlopend cursusprogramma samengesteld.

Er zijn veel cursussen waar, tegen lage kosten, aan deelgenomen kan worden zoals een cursus Aplomb Yoga, Spaans, keramiek, filosofie, opruimen, kleding maken, leren mediteren, tekenen en schilderen, bloemschikken of kunstgeschiedenis. Ook de cursus Velpologie wordt dit najaar nog een keer gegeven, nu uitgebreid met een extra les over de geërfden van Velp. Nieuw dit jaar is een cursus autobiografisch schrijven.

Hierin beschrijven deelnemers in vijf bijeenkomsten herinneringen uit verschillende periodes van hun leven. Ook dit jaar voor het eerst een cursus over artificiële intelligentie. De cursus is gericht op iedereen die er wat meer over wil weten. Ook voor jongeren die overwegen iets met artificiële intelligentie in studie of werk te gaan doen, is deze cursus interessant. Voorkennis of een technische achtergrond is niet nodig.

Op www.paperclipvelp.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden en is meer informatie te vinden. Er is een beperkt aantal plaatsen. Inschrijven kan met een IDeal-betaling.