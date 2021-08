SPANKEREN – KMTP Groei & Bloei Veluwezoom start in september met een nieuwe cursus bloemschikken. Ali Bosveld en Marjo de Jager maken hierbij voorbeeldstukken, waarin een bepaalde techniek of thema wordt gebruikt. De cursisten kunnen deze stukken tijdens de les zelf namaken, met hulp van Marjo en Ali. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden De cursus bestaat uit acht lessen, die meestal plaatsvinden op de eerste donderdag van de maand, van 20.00 tot 22.00 uur in de Kerkhorst in Spankeren. De cursist zorgt zelf voor de materialen, zoals bloemen en blad, plus de ondergrond, bijvoorbeeld oase, een schaal of vaas. Voor binddraad, krammen en dergelijke wordt gezorgd, evenals een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Opgave kan bij Ali Bosveld via abeka@live.nl of tel. 06-83334857.