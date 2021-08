Cursus Bijbels Herbreeuws

BEEKBERGEN – Ds. Jan Lammers uit Beekbergen start voor de zesde keer een cursus Bijbels Hebreeuws. .

De cursus van twee keer 10 lessen wordt gehouden in het gebouw van de hervormde gemeente aan de Papenberg 5, Beekbergen, tegenover de kerk, aan de andere zijde van de Dorpstraat) op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.

De eerste les is op 8 september. De cursus van 20 lessen van anderhalf uur kost 80 euro, 40 euro in september en 40 euro in januari.

Deelnemers aan de vorige cursussen gaan een keer per twee weken verder met bestuderen van de onregelmatige werkwoorden en met het lezen van Bijbelteksten (groep B). Deze groep komt één keer per twee weken samen op woensdag van half zeven tot acht uur. Verder is een groep die één keer per maand samenkomt om Hebreeuwse teksten te lezen (aan de hand van de efemeriden van Piet van Midden), groep C. Groep C komt samen op de laatste of voorlaatste woensdag van de maand. Wie al enige kennis van het Hebreeuws heeft kan bij één van deze twee groepen aansluiten. Meer informatie is te verkrijgen via jan@jrlammers.nl of via tel. 055- 8441679, 06 4032 7109.