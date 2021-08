Caritas Klarenbeek met vakantiegeldactie

KLARENBEEK – Caritas Klarenbeek gaat zich ook dit jaar weer inzetten voor de vakantiegeldactie onder het motto: “Samen delen door en voor Klarenbekers”. Volgens Caritas is het voor velen vanzelfsprekend om vakantiegeld te krijgen maar voor gezinnen met een minimuminkomen of misschien een nog lager inkomen lukt het niet om iets extra’s te doen in de vakantie, gewoon omdat het geld er niet voor is. Om ervoor te zorgen dat deze gezinnen toch een fijn vooruitzicht hebben naar de vakantie of om verlichting te kunnen geven in de financiële situatie wil Caritas deze actie opzetten.

Dankzij de steun van velen heeft Caritas vorig jaar ook meerdere plaatsgenoten en gezinnen blij kunnen maken.