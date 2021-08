Brummense planten en dieren in kaart gebracht

GEM. BRUMMEN – In opdracht van de gemeente Brummen gaat het bedrijf Econsultancy uit Doetinchem aan de slag met een zogenoemde ‘biomorfologische kaart’. Hierop wordt de biodiversiteit in een bepaald gebied in beeld gebracht. Zo kunnen inwoners eenvoudig opzoeken wat zij in hun tuin kunnen doen om de natuur een handje te helpen.

Op de kaart is te zien welke planten en dieren in de verschillende gebieden in de gemeente voorkomen. De kaart geeft ook aan wat die planten en/of dieren in het gebied nodig hebben en wat je kunt doen om de leefomstandigheden hiervoor te verbeteren. Zo kan iedereen lezen hoe hij of zij een steentje kan bijdragen aan de biodiversiteit in de wijk.

De gemeente Brummen zet de kaart ook zelf in bij het onderhoud van plantsoenen, wegen en gebouwen. Hierbij wordt gewerkt volgens de ‘gedragscode soortbescherming’ van Stadswerk. Dit betekent dat het werk zo wordt uitgevoerd, dat de natuur er zo min mogelijk last van heeft. Er worden bijvoorbeeld in het broedseizoen geen bomen of struiken gesnoeid en in de winter wordt eerst gekeken of er geen egels in winterslaap tussen de struiken zitten. Soms moet voorafgaand aan onderhoud een ecoloog de plek bekijken. In overleg met de ecoloog wordt dan een goed plan van aanpak gemaakt.

De kaart wordt onder meer gemaakt aan de hand van bekende inventarisatiegegevens en kennis van de omgeving. Ook het IVN en Landschapsnetwerk Brummen denken mee en leveren gegevens voor de kaart aan. Eind 2021 is de kaart online in te zien via de website van gemeente Brummen.