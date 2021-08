Brummense kerken delen vakantietassen uit

GEM. BRUMMEN – De diaconieën van de protestantse kerken in de gemeente Brummen hebben vakantietassen samengesteld. Deze zijn uitgedeeld aan gezinnen die het financieel niet zo breed hebben en daarom niet op vakantie kunnen. In de tassen zat een een spelletje, een boek, speelgoed, stoepkrijt, een bal, flesje drinken, stiften en dergelijke, maar ook tegoedbonnen voor onder andere een lekker ijsje en een heerlijke pannenkoek en een bon om zelf iets uit te kiezen. Hiermee kregen ook de kinderen uit deze gezinnen een leuke start van de vakantie. Bij het ophalen van de tassen waren veel blije en enthousiaste gezichten te zien.

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door verschillende lokale ondernemers: Tabor, Blokker, Primera, IJssalon Zoet, SKKB, DA-drogist, Boekhandel Hendriks, drogist Troost, de Brugkabouter, Jolink, Plus, Jumbo en Onze Droom.