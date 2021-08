Brocante fair op Middachten

DE STEEG – Zondag 8 augustus is er tussen 10.00 en 17.00 uur weer een brocante fair, in combinatie met een boeken- en kunstmarkt op landgoed Middachten in De Steeg. Op ongeveer 60 stands worden brocante, antiek, kunst, boeken en lifestyle of vintage artikelen aangeboden. Dit alles met sfeervolle livemuziek op de achtergrond.

Tijdens de brocantemarkt zijn de tuinen en de oranjerie van Middachten geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Op deze dag staat de kruidentuin centraal. In de kruidentuin staan ongeveer 90 kruiden. Medewerkers kunnen hier meer over vertellen en laaten de bezoekers sommige kruiden zelfs proeven, ruiken en voelen.

Toegang tot de brocante fair is gratis, parkeren kost 2 euro. Toegang tot de tuinen kost 6 euro, inclusief audiotour. De tuinen van Middachten zijn geopend van woensdag tot en met zondag tot en met 30 september. Het kasteel is dit jaar gesloten.

Foto: Rob Schouten

