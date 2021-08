Brandweer in actie op de IJssel

DIEREN – De brandweer van Doesburg kwam maandag 2 augustus rond 22.50 uur met de boot in actie op de IJssel. Een plezierbootje kon niet meer zelfstandig terugkomen naar de haven. De brandweer heeft haar boot bij het veer in Dieren te water gelaten en vetrok stroomafwaarts richting Olburgen, waar het plezierbootje lag. De brandweer heeft de boot teruggetrokken naar het veer in Dieren, waar het veilig kon aanmeren en de opvarenden de kant op konden. Waarom het bootje niet zelfstandig terug kon, is niet bekend. Al met al nam deze actie de nodige tijd in beslag. Tegen 1.00 uur kwamen de brandweerlieden terug bij hun voertuig, waarna ze retour kazerne konden.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink