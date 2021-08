BRUMMEN – Vrijdag 13 augustus is, omstreeks 20.30 uur, brand gesticht in een papiercontainer aan de Oude Eerbeekseweg in Brummen. De container wordt gebruikt door muziekvereniging HOP Brummen voor de innzameling van het oud papier. De brandweer heeft de brand geblust, maar de gehele inhoud is verloren gegaan.