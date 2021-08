Botsing tussen fietsers

DE STEEG – Op de Van Aldenburglaan in De Steeg heeft woensdagavond 4 augustus rond 20.25 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen twee fietsers. Beide fietsers raakten lichtgewond. Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee met elkaar in botsing en daardoor ten val. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden eerste hulp aan de slachtoffers tot dat de ambulance er was.

De ambulancedienst heeft een jongedame gecontroleerd, zij kwam met armletsel uit de ambulance. Het andere slachtoffer, een jongeman, is gecontroleerd aan een wondje op het hoofd en aan de arm. Beide slachtoffers hoefde niet met de ambulance mee naar het ziekenhuis.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink