Biologisch baggeren houdt poel natuurtuin Harmanahof gezond

LOENEN – Aan de Loenerschepersweg in Loenen ligt de Harmanahof, een weelderige natuurtuin die wordt onderhouden door vrijwilligers van IVN Eerbeek e.o. Bezoekers kunnen hier altijd terecht om een wandeling te maken. In de maanden juli en augustus is er bovendien elke zondag van 14.00 tot 16.00 uur een gids aanwezig die meer kan vertellen over de flora en fauna in de tuin.

De Loenense natuurtuin is vernoemd naar Harmana Kolkmeijer, die in de tachtiger jaren van de vorige eeuw op deze plek een vlindertuin aanlegde. Bij haar overlijden in 1996 schonk zij de tuin aan de vereniging Natuurmonumenten, maar die had zelf niet de mogelijkheden deze tuin te onderhouden en te ontwikkelen. Daarom benaderde men in 2001 IVN Eerbeek en omstreken met de vraag de vlindertuin opnieuw in te richten en te beheren. Een aantal leden nam deze taak op zich en heeft de tuin omgevormd tot een natuurtuin met verschillende elementen, zodat een verscheidenheid aan flora en fauna zich kon ontwikkelen. Ook werden er wandelpaden aangelegd. Op 18 augustus 2005 is de tuin, nu Harmanahof genoemd, geopend voor publiek. Inmiddels maakt de tuin deel uit van bekende wandelroutes als het Enkenpad en Loenense Klompenpad.

Bij de herinrichting van de tuin hebben de IVN-leden zich niet beperkt tot een biotoop voor alleen vlinders. Het stukje grond werd geschikt gemaakt voor zoveel mogelijk kleine dieren: amfibieën, reptielen, insecten, vogels en kleine zoogdieren. De tuin bestaat dan ook uit veel verschillende delen, zoals een moerassig stuk, een zandheuvel en bloemrijk grasland. Ook bieden elementen als een stenen muurtje, insectenflat en houtwal beschutting aan verschillende diersoorten.

Biologisch baggeren

Opvallend onderdeel van de tuin is de poel, gelegen op een centrale plek. De laatste tijd werd het water wat troebel, wat komt doordat veel rottend materiaal, zoals oud blad, zich ophoopt in de poel. Mede omdat het een stilstaande waterpartij is, ontstaan er dan problemen. Er vormt zich een sliblaag op de bodem, het water wordt troebel, planten groeien minder goed en andere soorten, zoals algen, gaan domineren.

Om dit alles te voorkomen, kregen de vrijwilligers van de Harmanahof advies van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, die hen vaker met raad en daad bijstaat. Baggeren is de oplossing en dit werd in de Loenense poel op een wel heel bijzondere wijze uitgevoerd. In plaats van met groot materieel aan de slag te gaan, heeft het bedrijf Durable Water Solutions (DWS) biologisch gebaggerd. Hierbij zijn ‘effectieve micro-organismen’ ingebracht, een samenstelling van 80 stammen van onder andere fotosynthetiserende bacteriën, melkzuurbacteriën, gisten en schimmels. Deze organismen zetten samen schadelijke stoffen om in nuttige stoffen. De afbraak van voedingsstoffen wordt geoptimaliseerd, waardoor het water weer gezond wordt. De sliblaag wordt afgebroken tot deze is verdwenen. De groei van algen wordt geremd, plantengroei juist gestimuleerd.

Deze manier van baggeren is minimaal verstorend voor de aanwezige flora en fauna. Het is wel nodig de komende drie jaar het watersysteem te blijven ondersteunen met deze effectieve micro-organismen. Ook is een actief beheer nodig om de waterkwaliteit te behouden. Door bijvoorbeeld het drijvend fonteinkruid in het voor- en najaar flink terug te knippen, heeft deze plant weer meer voeding nodig om te groeien. Dit wordt dan weer uit het slib gehaald, waardoor de sliblaag vermindert. Dit voorkomt dan weer algvorming. Ook moet in de herfst het gevallen blad worden verwijderd van de waterkant.

www.natuurtuinharmanahof.nl

Foto: Biologisch baggeren voor het onderhoud aan de poel van natuurtuin Harmanahof in Loenen