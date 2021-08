Bennie Bouwmeester maakt kunstwerkjes met diamantjes

KLARENBEEK – Het was de bezoekers van het inloopuurtje op woensdag 28 juli in het MFC in Klarenbeek al snel duidelijk dat je voor de hobby van Bennie Bouwmeester veel geduld moet hebben. Hij bracht voor de ouderen werkstukjes mee die hij maakt met diamond painting. In elk schilderij zit wel zo’n 100 uur werk. Bennie vindt het een prachthobby, waarin hij zich kan uitleven en alle zorgen van de dag vergeet.

Marente Bouwman, de dorpscoördinator van Klarenbeek, had Bouwmeester gevraagd om op de koffiemorgen te laten zien waarmee ouderen leuk bezig kunnen zijn. Vooral vrouwen bleken interesse te hebben en bekeken met veel aandacht hoe het werken met de kleine diamantjes moet. Bouwmeester vond het leuk dat ook de jeugd dit wil leren.

De 13-jarige Indy Wolters kwam met haar moeder ook even kijken. Een paar dagen eerder had zij een pakket gekocht en ze wilde er graag mee aan de slag. Indy bekeek nauwkeurig hoe Bouwmeester bezig was en meteen probeerde zij het ook. Indy: “Het lijk me zo leuk om een leuk schilderijtje te maken. Ik pruts graag en en lijkt me daarom prachtig als je dit goed kunt. In de vakantie heb ik er mooi tijd voor.”

Uit Tonden kwam Dini Brinkman (87) naar het MFC. Zij kan weinig meer doen, maar kan zich ook prima vermaken met de diamantjes. De thuiszorg helpt met de aanschaf van materialen.

Bennie Bouwmeester (69) beoefent deze hobby zo’n drie jaar. Hij leerde het van zijn dochter Jessica. Zij gaf hem toen haar werkstuk met een afbeelding van een grijze roodstaart papegaai. Hij vond dit zo mooi dat hij het zelf ook wilde leren. De spullen werden besteld en Bennie kon beginnen. Inmiddels heeft hij al tientallen werken gemaakt. Grote en kleine voorstellingen. Er zijn veel uren gemoeid met een diamond painting-werkstuk. Bouwmeester verdeelt de afbeelding in hokjes. Het duurt ongeveer een uur voordat hij zo’n hokje van 5 bij 5 centimeter heeft volgeprikt. Een van zijn mooiste werkstukken is een afbeelding van zijn huwelijksjubileum enkele jaren geleden. Bouwmeester heeft ook zijn bejaarde buurvrouw, Ans Hulleman (83), ‘besmet’ met deze hobby. Zij vindt het prachtig werk en is hier vooral in de wintermaanden druk mee.

Bennie is dagelijks bezig met diamond painting en hij kan het iedereen aanraden om ermee te beginnen. “Je moet wel geduld hebben en er geen haastwerk van maken. Het geeft je rust. Je vergeet alles om je heen, ook de sores. Het is mooi om te doen.”

Foto: Martien Kobussen

Foto: Bennie Bouwmeester leert de 13-jarig Indy Wolters de kneepjes van diamond painting