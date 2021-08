Beloning voor inleveren lege batterijen

EERBEEK – Elke maand beloont Stibat mensen die hun lege batterijen hebben ingeleverd voor recycling. Deze maand is meneer Zadelhoff uit Eerbeek de gelukkige. Stibat bedankt meneer Zadelhoff voor zijn moeite en beloont hem met een groen weekendje weg in eigen land bij Center Parcs.

Ingezamelde batterijen leveren waardevolle metalen op, zoals ijzer, lood, zink, mangaan, kobalt en nikkel. Die zijn nodig voor het maken van fietsen, brilmonturen, pannen, bestek, leidingen, dakgoten en nog veel meer. Wie lege batterijen inlevert, draagt bij aan een duurzamere wereld. Metalen uit batterijen die worden hergebruikt, hoeven niet opnieuw in de natuur worden gewonnen.

Elke maand verloot Stibat onder de inleveraars van lege batterijen drie weekendjes weg bij Center Parcs, twintig ‘support your locals’ dinerbonnen en tachtig Nationale Tuinbonnen. Lege batterijen kunnen per tien stuks worden ingeleverd in een zakje met daarbij een briefje met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Inzamelpunten zijn te vinden bij supermarkten, bouwmarkten en drogisterijen. In Stibats batterijensorteercentrum in Lelystad selecteert een gerechtsdeurwaarder elke maand 103 gelukkige mensen.

www.stibat.nl

www.legebatterijen.nl