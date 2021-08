Auto ramt huis in Leuvenheim

LEUVENHEIM – In de nacht van zondag 1 op maandag 2 augustus rond 3.30 uur is een ernstig ongeval gebeurd op de Arnhemsestraat N348 in Leuvenheim. Een auto vloog daarbij over de kop en kwam tegen een woning tot stilstand.

Een auto reed vanaf Dieren richting Leuvenheim toen de bestuurder door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor bij de snelheidsremmende maatregelen aan het begin van het dorp. De auto vloog hierbij naar links en kwam op de zijkant tegen een woning tot stilstand. Na de melding werden brandweer, ambulance en een traumahelikopter opgeroepen.

In het voertuig zagen op het moment van het ongeval twee personen, deze zijn door de ambulancedienst ter plekke behandeld en met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

De woning heeft forse schade opgelopen. Een groot deel van de zijgevel ligt eruit en er missen dakpannen. De brandweer heeft binnen controles uitgevoerd en stempels geplaatst.

Foto: Roland Heitink