Ansgar Schlei bespeelt Doesburgse orgels

DOESBURG – Op donderdagavond 19 augustus 20.00 uur verzorgt Ansgar Schlei een orgelconcert in de Martinikerk in Doesburg. Het is het vijfde concert in de serie van acht, die StiDoMu deze zomer organiseert.

Ansgar Schlei studeerde kerkmuziek aan de Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Daarna zette hij zijn orgelstudie voort bij onder anderen Ton Koopman. Hij werkte als kerkmusicus in Hannover en Bad Münder en is sinds 2006 als cantor-organist verbonden aan de Willibrordi Dom in Wesel, waar hij het Walcker-Marcussen orgel bespeelt. Schlei geeft concerten in Duitsland en daarbuiten. Zijn repertoire omvat composities uit alle stijlperioden, met een voorkeur voor de 17e en 18e eeuw.

Schlei speelt in Doesburg op de drie orgels die de Martinikerk rijk is. Het programma is mede daardoor heel afwisselend en omvat werken van Sweelinck, Fischer, Buxtehude, Reger en Bach. Tot slot speelt hij een sonate over Psalm 121 van de Nederlandse componist Margaretha Christina de Jong. Zij is al jaren stadsorganist in Middelburg.

Kaarten voor dit concert kosten 12,50 euro en zijn alleen te bestellen via www.stidomu.nl.