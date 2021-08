Alpha cursus in Velp

VELP – In de St. Eusebiusparochie in Velp wordt in september gestart met een Alpha cursus.

Alpha is een eerste inleiding in het christelijk geloof voor volwassenen.

Op dinsdagavond 14 september.gaat de Alpha cursus van start. In tien bijeenkomsten leren deelnemers wat het Christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een maaltijd. Hierna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek.

In elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover gesproken wordt.

De cursus is gratis en wordt gegeven van 18.30 uur tot 21.30 uur, een keer in de twee weken in de Emmauskapel, Gangulphusplein 5 tin Arnhem. Meer informatie en verhalen van van Alpha-deelnemers zijn te vinden op alphacursus.nl. Voor vragen en aanmelding kan gemaild worden naar a.coenraads@eusebiusparochie.nl