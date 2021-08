4Noppes met vakantie

DIEREN – Weggeefwinkel 4Noppes aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 47 in Dieren is van zaterdag 1 tot en met 30 augustus gesloten voor vakantie en de organisatie van het Benefiet Duurzaamheidsfestival. Er kunnen dan geen spullen worden uitgezocht of gebracht. 4Noppes is vanaf 31 augustus weer geopend van dinsdag tot en met donderdag van 11.00 tot 15.00 uur.

4Noppes wordt goed bezocht, met gemiddeld zo’n zestig, veelal nieuwe, bezoekers per week. Er zijn de laatste tijd veel nuttige, mooie en leuke spullen binnengebracht, die ook snel een nieuwe eigenaar vonden. Vaak kwamen inbrenger en nieuwe eigenaar met elkaar in contact, met blije reacties over en weer en bijzondere ontmoetingen als resultaat. 4Noppes is een ontmoetingsplek die al 5 jaar een circulaire en inclusieve lokale economie vormgeeft, zonder kassa en voor iedereen.

www.4noppes.nl