Zwembad Molenallee Loenen volledig open

LOENEN – Zwembad Molenallee is sinds 1 juli weer volledig geopend. Dat betekent dat er van maandag tot en met vrijdag kan worden gezwommen tussen 10.00 en 20.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 18.00 uur. Omdat er nu per 5 vierkante meter één bezoeker kan worden ontvangen, geldt er ook geen maximum aantal bezoekers meer. Ook de kiosk is weer open. Het bestuur heeft besloten in verband met de beperkingen de prijzen voor entree en abonnementen te verlagen. Afwijkende openingstijden, bijvoorbeeld in verband met de weersomstandigheden, worden gemeld via Facebook of de website.

www.zwembadloenen.nl