Zonnige Montmartre Markt aan de Turfhaven

DOESBURG – Zondag 25 juli was na lange tijd weer een Montmartre Markt in Doesburg. Niet zoals gebruikelijk in de binnenstad, maar op het terrein van LOC 17, bij de passantenhaven. Ondanks dat er regen was voorspeld, bleef het de hele dag droog en zonnig en dat was voor deze markt natuurlijk wel heel fijn. Het was gezellig druk, maar vrijwel iedereen hield zich keurig aan de regels van afstand en bleef geduldig wachten tot men bij de kraam kon kijken. De vele kramen met antiek en curiosa werden goed bezocht en hier en daar werden zelfs demonstraties gedaan, zoals onder andere door een pottenbakker. Bij LOC 17 konden bezoekers even uitrusten en genieten van een drankje, hapje en het heerlijke uitzicht over het water. Een zondag om heerlijk van alles te genieten.

Foto: Hanny ten Dolle