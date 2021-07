Zonnige Bedrijven in Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – Energiecoöperatie Agem houdt op woensdagen 14 en 21 juli een webinar om Achterhoekse bedrijven te adviseren over zonne-energie. De eerste webinar op 14 juli is gericht op de agrarische sector en de tweede op de bedrijfssector. Ondernemers krijgen informatie over gratis quickscan, die zij kunnen ontvangen vanuit het programma Zonnige Bedrijven. Ook wordt er verteld over wat er allemaal komt kijken bij het realiseren van een zonne-installatie op het dak. Het webinar helpt om een goede afweging te maken om mee te doen aan Zonnige Bedrijven. Ondernemers kunnen zich ook direct aanmelden voor zonnige bedrijven via www.zonnigebedrijven.nl.

Netcongestie, ofwel de verstopping op het stroomnet, speelt bij de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen een belangrijke rol. Agem is op de hoogte van de situatie en zoekt samen met Liander naar oplossingen om tóch zoveel mogelijk zon-op-dak te plaatsen. Juist bedrijven in congestiegebieden kunnen zich aanmelden voor Zonnige Bedrijven. Agem bekijkt samen met de agrariër en ondernemer naar wat er wél kan of op welke termijn er weer mogelijkheden zijn. Dit kan sneller zijn dan men denkt.

