Zonnepark Elzenbos officieel geopend

BRUMMEN – Aan initiatiefnemer Jaap Ypma en projectleider Guus Koster van Brummen Energie de eer om het Zonnepark Elzenbos in Brummen officieel te openen. In de stromende regen, met de voeten in de klei, onthulden zij donderdag 15 juli het informatiebord aan de omheining.

Zonnepark Elzenbos is dit voorjaar aangelegd en sinds april in bedrijf. Ook op regenachtige dagen, zoals we die de laatste week veelvuldig hebben gezien, brengen de panelen energie op. De 6240 panelen leveren voldoende elektriciteit voor ongeveer 700 huishoudens.

Wethouder Pouwel Inberg is blij met het initiatief van BrummenEnergie om dit zonnepark te ontwikkelen, het levert een flinke bijdrage in de klimaatmaatregelen die moeten worden genomen. “Ik vind het mooi dat een lokale coöperatie dit heeft opgepakt en de opbrengsten van dit project dan ook in onze gemeente blijven.” De gemeente Brummen heeft zelf niet geïnvesteerd in het zonnepark, maar stelde wel de grond ter beschikking.

Voorzitter Jan Emmerzaal blikte terug op de vier jaar waarin dit project tot stand is gekomen, mede dankzij Jaap Ypma, die vanaf het begin de kar heeft getrokken.

Foto: Linda Peppelman