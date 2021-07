Zonnebloemers maken ommetje door Loenen

LOENEN – Vier middagen namen enkele dames en heren van de Zonnebloem Loenen het initiatief om met gasten met rolstoel aan de wandel te gaan. Gelukkig waren de weergoden hen alle vier keren goed gezind.

De organisatoren stelden iedere keer groepjes van vier of vijf samen en waren natuurlijk heel blij met de duwers die zich steeds weer beschikbaar stelden. Omdat het steeds verschillende gasten waren was er gekozen voor een wandelroute gewoon even door Loenen. Een ommetje door het dorp. Wandelend via het mooie verharde pad achter de Bruisbeek naar de nieuwe wijk De Tuin van Loenen, kijken waar is Hamakker, Hoenderikken en Boerboom. Even langs de Spar, samen kijken hoe ver het met de verbouwing van hotel Den Eikenboom is en een tussenstop met wat lekkers maken bij het nieuwe Lurvenbankje van dokter Thomson aan de Weverstraat.

Vele gasten waren door de coronatijd al lang niet meer door Loenen gekomen. Een van de gasten vertelde dat ze al minstens drie maanden geen boodschappen had kunnen doen bij de Spar. Het enthousiasme en de belangstelling was dan ook groot. De wandeltochten eindigden steeds bij twee vrijwilligers in de tuin, waarbij de ene keer bij de ene gastvrouw de appelplaatkoek en de andere keer bij de andere gastvrouw de vlaai klaar stond met koffie of thee. Er werd dan ruimschoots de tijd genomen om gezellig bij te praten.